Первый соседский центр "#вМесте" открылся в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Восемнадцатый соседский центр "#вМесте" открыли в Нижнем Новгороде на улице 50-летия Победы, 32. Как написал мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях, это первый соседский центр в Московском районе.

По словам главы города, первыми посетителями центра стали местные активисты, которые вязали теплые вещи бойцам СВО и ребята из районной школы. Участник СВО и программы "Время героев" Владимир Анисимов провел для школьников Урок мужества.

Директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что сеть таких пространств ежегодно расширяется, и теперь охватывает все районы.

По данным АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", в соседском центре Московского района будут проходить занятия для детей, подростков, для молодых мам и людей старшего поколения.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Нижнем Новгороде соседский центр открылся в Канавинском районе.