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Крупнейший в Нижнем Новгороде соседский центр открылся в Канавинском районе на улице Клубной, 5. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, здесь обустроены просторные помещения с современным дизайном и оборудованием, кухней.
Соседский центр оформлен в новой концепции #вМесте.
"Он станет отличным местом как для "просто посидеть и поработать", так и для проведения групповых встреч, лекций, квизов, мастер-классов, небольших концертов", - отметил Юрий Шалабаев.
Также работает мастерская по моделированию железнодорожного транспорта.
С адресами всех соседских центров можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.
Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде планируется открыть шесть новых центров.
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