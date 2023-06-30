Крупнейший в Нижнем Новгороде соседский центр открылся в Канавинском районе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Крупнейший в Нижнем Новгороде соседский центр открылся в Канавинском районе на улице Клубной, 5. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, здесь обустроены просторные помещения с современным дизайном и оборудованием, кухней.

Соседский центр оформлен в новой концепции #вМесте.

"Он станет отличным местом как для "просто посидеть и поработать", так и для проведения групповых встреч, лекций, квизов, мастер-классов, небольших концертов", - отметил Юрий Шалабаев.

Также работает мастерская по моделированию железнодорожного транспорта.

С адресами всех соседских центров можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.

Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде планируется открыть шесть новых центров.