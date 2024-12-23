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Общество

Новый ФАП открыли по нацпроекту в нижегородском селе Малое Андосово

27 декабря 2024 15:06  [121] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Малое Андосово Пильнинского муниципального округа. 

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ранее Малоандосовский ФАП не имел собственного здания и с 2013 года временно находился в местном Доме культуры. Теперь жители сел Малое Андосово, а также Владимировка, Старинское и Соколиха, а это 350 человек, включая почти 50 детей, будут получать необходимую помощь в отдельном модульном строении, которое соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи. 

По данным Пильнинской ЦРБ, на строительство ФАПа из федерального и областного бюджетов направила порядка 19 млн рублей. Строительство медучреждения стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

В новом ФАПе оборудованы кабинет приема, процедурный кабинет, кабинет хранения лекарственных средств, комната персонала, туалет и техническое помещение.

Для первичной диагностики и оказания медицинской помощи в ФАПе установлено необходимое медоборудование. Для работы фельдшера по выездам к пациентам в рамках нацпроекта "Здравоохранение" куплен автомобиль. 

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В 2025 году в стране стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", который охватит все сферы здравоохранения – от первичного звена до реабилитации, включая спорт.

Ранее сообщалось, более 20 новых ФАПов будет построено в Нижегородской области в 2025 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье ФАП
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