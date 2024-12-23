Банк ДОМ.РФ профинансировал в два раза больше проектов КРТ в 2024 году в Приволжье Бизнес

В 2024 году портфель заключенных банком сделок по финансированию проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Приволжском федеральном округе достиг 121,4 млрд рублей. Градостроительный потенциал по этим проектам вырос в 1,8 раза и достиг 1,5 млн кв. м. Механизм КРТ помогает создавать комфортную городскую среду, решать социальные вопросы, в частности расселять ветхое и аварийное жилье.

"В 2024 году Банк ДОМ.РФ заключил договор на финансирование одного из крупнейших проектов КРТ в округе. В рамках данного проекта в Нижнем Новгороде будет построено 320 кв. м жилья, 2 детских сада и школа. Также впервые были заключены сделки по КРТ в Оренбурге, Пензе, Йошкар-Оле. Механизм КРТ позволяет комплексно решать важные инфраструктурные и жилищные проблемы регионов, такие как вопросы расселения из аварийного и ветхого фонда или обеспечения жильем граждан по муниципальным программам", – рассказал вице-президент – директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

Часть проектов КРТ в Приволжье, профинансированных Банком ДОМ.РФ, будет реализована с применением таких инструментов поддержки, как инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации.