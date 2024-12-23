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Общество

Проект сноса дома на Краснодонцев в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

27 декабря 2024 17:48  [43] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

Проект сноса пострадавшего от взрыва многоквартирного дома № 17 по улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Заказчиком проведения работ по сносу дома выступает МКУ "ГлавУКС", а проект подготовил ИП Александр Алюков из Володарского района.

Положительное заключение госэкспертизы было выдано 26 декабря.

Напомним, ООО "Мостопроектстрой" займется строительством нового дома для жильцов пострадавшей от взрыва многоэтажки на улице Краснодонцев.

Ранее сообщалось, что 11 июля 2020 года в доме №17 по улице Краснодонцев произошел взрыв бытового газа. Главной версией произошедшего является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его было решено снести.

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Теги:
Автозаводский район дома Снос
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