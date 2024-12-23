Дороги и дворы в новогодние праздники будут под контролем коммунальщиков Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сотрудники городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, управления административно-технического и муниципального контроля, главы районных администраций, представители домоуправляющих компаний обсудили первостепенные задачи по зимнему содержанию улично-дорожной сети Нижнего Новгорода в новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба администрации города, заседание штаба, под председательством Антона Максимова, прошло по поручению главы города Юрия Шалабаева.

По словам заместителя мэра Антона Максимова, городские службы активно готовятся к бесперебойной и круглосуточной уборке снега.

"По прогнозам синоптиков в первой декаде января обещают выпадение до 9 см осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +1 до -8 градусов. Нужно подготовится ко всем вызовам погоды и поддерживать улично-дорожную сеть в порядке, чтобы жители могли комфортно передвигаться как в транспорте, так и пешком", – отметил Антон Максимов.

Кроме того, заместитель главы города, попросил дорожников и глав районов обратить особое внимание на очистку от снега мест массовых гуляний, площадей, парков и скверов и организовать в районных администрациях дежурства для координации процесса уборки.

Управляющим компаниям напомнили о необходимости своевременно очищать от снега дворы и поддерживать в порядке входные группы. Также их внимание заострили на том, что нужно позаботиться об обеспечении свободного проезда для машин скорой помощи, пожарной техники и мусоровозов.

Ранее глава города поручил директорам ДУКов предоставить главам районов подробные карты производства работ с перечнем реальных ресурсов, которые есть в наличии.