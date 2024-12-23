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Общество

Осенний призыв на военную службу завершился в Нижегородской области

28 декабря 2024 13:09  [87] Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

В Нижегородской области завершен осенний призыв на военную службу.

Как сообщает Военный комиссариат Нижегородской области, итоги работы осенней призывной кампании 2024 года подвели на заседании под председательством заместителя губернатора Петра Банникова.

По словам военного комиссар Нижегородской области полковника Сергея Агафонова, установленный план призыва граждан в Нижегородской области успешно выполнен.

В ходе осеннего призыва со сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области в войска направили более 190 сформированных воинских команд. Свыше 2 тысяч жителей региона, включая около 700 человек из Нижнего Новгорода, направлены во все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие войска и воинские формирования.

В Президентский полк из общего числа призывников отравились 15 нижегородцев, в Семеновский и Преображенский полки около 30 призывников, в части ВДВ - более 100 призывников, около 50 человек - в Пограничную службу ФСБ России.

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Теги:
Армия Военные
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