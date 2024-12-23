Игорь Ларионов одержал 100-ю победу в КХЛ в качестве главного тренера "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Главный тренер нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Игорь Ларионов достиг отметки в 100 побед в Континентальной хоккейной лиге. Команда выиграла 75 матчей в основное время и 25 за его пределами.

Сотую победу главному тренеру и своим болельщикам команда подарила накануне в домашнем матче с "Сибирью".

Игра была знаковой по нескольким параметрам. Первая домашняя игра 2025 года с минским "Динамо", где нижегородцы проиграли 0:3, разочаровала и даже разозлила болельщиков, и несмотря на реванш на выезде, всем хотелось больше именно домашних побед. В начале года тренерский штаб покинул Эдуард Занковец, а ему на смену пришёл Игорь Уланов, которому предстоит перестроить линию обороны "бело-синих" - и болельщики хотели оценить первые плоды его работы. Кроме того, в рамках матча дебютировал в КХЛ воспитанник "Чайки" и "Торпедо-Горький" Андрей Крутов.

Два первых периода прошли при полной доминации "Торпедо": нижегородцы почти втрое превзошли соперников по броскам в створ. Но голкипер "Сибири" был надёжен на последнем рубеже. Долгожданная голевая радость пришла на трибуны "Нагорного" во втором периоде, благодаря Василию Атанасову.

Минимальная разница в счёте сохраняла интригу до последних секунд матча, тем более "сибиряки" нашла в себе силы на финальный штурм, и несколько раз Иван Бочаров по-настоящему спасал команду. Гости в концовке матча заработали удаление и были вынуждены заменить вратаря на дополнительного полевого игрока, но Кирилл Воронин шайбой в пустые ворота поставил в игре точку.

Как итог - 2:0 на табло, удачный дебют Андрея Крутова, который не потерялся на льду и провёл несколько по-настоящему острых атак, явное усиление линии обороны - и сотая победа Игоря Ларионова на посту плавного тренера "Торпедо".

Стоит отметить, что среди тренеров "Торпедо" отметки в 100+ побед достигали Петерис Скудра (166) и Дэвид Немировски (109).

Напомним, Игорь Ларионов возглавил ХК "Торпедо" в мае 2022 года. Под его началом в сезоне 2022/2023 нижегородский клуб впервые с 2016 года прошёл в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, выиграв в серии с московским "Динамо", но впоследствии уступив СКА в 1/2 финала. В прошлом сезоне нижегородцы также прошли в плей-оф, но остановились на 1/4.

В январе 2024 года контракт с главным тренером продлили ещё на 3 года.