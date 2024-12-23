Частным клиникам в России начнут присуждать звезды по принципу отелей Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В России частным клиникам будут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг — по принципу отелей.

Как пишут "Известия", речь идет о рейтинге, основанном на системе звездности. Это могут быть как сами звезды, так и буквенные обозначения — А, В, С или другие ориентиры.

Создавать методику оценки будут общественники, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Основой критерия станет соблюдение обязательных требований — наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности медицинского учреждения. Это оборот, штатная численность и так далее. Полученный массив данных будут сопоставлять с динамикой нарушений, предостережений и исков.

Ожидается, что этот подход позволит улучшить работу частных медорганизаций.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области дополнительно выделили 1000 квот на проведение ЭКО.



