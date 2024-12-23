Обработка дорог Нижнего Новгорода проходит 25 декабря в связи со снегопадом

Фото:
Коммунальные службы Нижнего Новгорода 25 декабря обрабатывают дороги в связи со снегопадом.
Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, в первую очередь противогололедными материалами будут обработаны мосты, а также спуски и подъемы.
Продолжается уборка дорог и тротуаров. К концу снегопада дорожники начнут формировать снежные валы, которые будут вывозиться в ночное время суток. В департаменте также добавили, что город приводят в порядок около 400 единиц снегоуборочных машин и порядка 800 дорожных рабочих.
По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие праздничные дни также возможны снегопады. В начале января прогнозируются осадки до 9 см. Температура воздуха будет варьироваться от +1 до -8 градусов.
Дорожные службы областного центра будут работать без выходных. При необходимости интервал между циклами уборки "прометание-обработка-вывоз" будет сокращен.
Ранее глава города Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега.
Также сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+