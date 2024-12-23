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Общество

Обработка дорог Нижнего Новгорода проходит 25 декабря в связи со снегопадом

25 декабря 2024 16:36  [47] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода 25 декабря обрабатывают дороги в связи со снегопадом.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, в первую очередь противогололедными материалами будут обработаны мосты, а также спуски и подъемы.

Продолжается уборка дорог и тротуаров. К концу снегопада дорожники начнут формировать снежные валы, которые будут вывозиться в ночное время суток. В департаменте также добавили, что город приводят в порядок около 400 единиц снегоуборочных машин и порядка 800 дорожных рабочих.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящие праздничные дни также возможны снегопады. В начале января прогнозируются осадки до 9 см. Температура воздуха будет варьироваться от +1 до -8 градусов. 

Дорожные службы областного центра будут работать без выходных. При необходимости интервал между циклами уборки "прометание-обработка-вывоз" будет сокращен. 

Ранее глава города Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега.

Также сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега.


 

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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