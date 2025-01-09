70% новорожденных в Нижегородской области были зарегистрированы через онлайн-сервис Общество

70% новорожденных в Нижегородской области были зарегистрированы через онлайн-сервис.

Всего в 2024 году родились более 22 тысяч детей.

С начала 2024 года органы ЗАГС Нижегородской области оформили рождение 22 184 детей. Из них 15 528 младенцев были зарегистрированы через цифровую платформу "Госуслуги", используя суперсервис "Рождение ребенка". Доля таких заявлений составила 70% от общего числа, что в три раза превышает показатели 2023 года. Соответствующую информацию предоставили в Главном управлении ЗАГС региона.

Современный сервис "Рождение ребенка" позволяет родителям оформить свидетельство о рождении дистанционно, без посещения ЗАГС. Кроме того, благодаря данным из Единого государственного реестра ЗАГС, можно одновременно получить СНИЛС, полис ОМС, оформить материнский капитал и социальные выплаты. Согласно закону, рождение ребенка нужно зарегистрировать в течение месяца с момента его появления на свет.

Напомним, что развитие цифровых технологий, включая совершенствование портала "Госуслуги", является одним из приоритетов национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Данный проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что более 200 нижегородских госуслуг выведено на региональный портал за три года.