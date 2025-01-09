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Общество

Нижегородский доброволец: "Будем приближать победу"

13 января 2025 16:16  [62] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа контрактников из Нижегородской области отправилась на боевое слаживание перед участием в специальной военной операции.

Будущие защитники Отечества приезжают в нижегородский пункт отбора из всех муниципалитетов области и из разных регионов страны. Это не только люди, прошедшие горячие точки или служившие в армии, но и те, кто впервые намерен осваивать воинское дело. Так, доброволец из Арзамаса срочную службу в армии не проходил, однако решил встать в ряды защитников Родины.

"Я в армии никогда не служил. Боевого опыта нет, зато есть боевой дух. Русские не бросают страну в трудную минуту. Другого выбора у нас нет. Мой дед воевал, во мне течет его кровь. Будем приближать победу вместе со своими земляками", - сказал доброволец.

Директор строительного магазина из Екатеринбурга считает, что сейчас россияне должны объединиться, чтобы победить в битве за свои ценности и суверенитет.

"От нас зависит будущее нашей страны. Когда народ един, нам нет равных. Наша победа неизбежна. Так считает и мой старший брат. Он сейчас на передовой. Еду к нему на помощь", - поделился доброволец.

Теперь добровольцам предстоит пройти подготовку, получить учётную специальность, а затем — пополнить ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте служунн.рф.

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Теги:
Добровольцы Дом народного единства СВО
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