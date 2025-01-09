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Бизнес

Нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga"

14 января 2025 12:04  [190] Бизнес

Фото: Никита Духник

Нижегородский завод зарегистрировал права на бренд "Volga", сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Согласно опубликованным данным, права на торговую марку "Волга" в категории автомобилей перешли в АО "Производство легковых автомобилей". Отмечается, что данное предприятие зарегистрировано в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям в Нижнем Новгороде.

"Волги" планировалось начать выпускать в Нижнем Новгороде в середине 2024 года, а с 2025 года по планам стартует сборка в режиме полного цикла.

О планах по возрождению производства автомобилей "Волга" ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Автомобили Промышленность
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