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Общество

Более 1,1 млн пассажиров внутрироссийских рейсов обслужил нижегородский аэропорт в 2024 году

14 января 2025 14:54  [67] Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Более 1,1 млн пассажиров внутрироссийских рейсов обслужил нижегородский аэропорт им. Чкалова в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего за минувший год обслужено 1,47 млн пассажиров, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

Для пассажиров нижегородского аэропорта были доступны порядка трех десятков внутренних и международных рейсов.

Из воздушной гавани Нижнего Новгорода авиакомпании отправляли свои самолеты в Баку, Ташкент, Шарм-эль-Шейх, Анталью, Хургаду, Ереван, Стамбул, Самарканд и Минск. 

Среди российских направлений были востребованы Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Махачкала, Самара, Новосибирск и ряд других.

Кроме того, в 2024 году аэропорт им. Чкалова в качестве запасного принял более 120 самолетов, которые не смогли совершить посадку по разным причинам в аэропортах Москвы.

Напомним, новый авиарейс Нижний Новгород - Кострома запустят весной 2025 года.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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