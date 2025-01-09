Жестоко убитых мать и дочь похоронят в Балахне 15 января Происшествия

Убитых с особой жестокостью маму и дочку похоронят в Балахне 15 января. Как сообщается на городском портале "Балахна.ру", прощание с 29-летней Анастасией и ее полуторагодовалой дочкой состоится в микрорайоне Правдинск. Отпевание пройдет в Сретенской церкви в Кубенцеве.

Родственники погибших сообщили, что похороны Анастасии и её дочери пройдут в узком семейном кругу, но все желающие могут прийти на прощание.

Напомним, зверское убийство было совершено 12 января. Сначала мужчина нанёс ножевые ранения супруге, затем ударил тупым предметом по голове маленькой дочке. Ребёнок скончался на месте, а женщина - в больнице. Расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться ему о ходе расследования.