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Происшествия

КамАЗ насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку в Городце

15 января 2025 18:00  [99] Происшествия

ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ произошло в Городце днем 15 января, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По официальной информации, пенсионерка переходила дорогу на улице Кирова в районе нерегулируемого перекрёстка, пересекая второстепенную дорогу с тротуара на тротуар. В этот момент на нее наехал грузовик. 79-летняя женщина скончалась на месте еще до приезда медиков.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что огромная пробка образовалась из-за ДТП с тремя авто в Кстове. Как выяснилось позже, в жутком ДТП погиб человек, еще два госпитализированы.

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Теги:
ГАИ Городец ДТП
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