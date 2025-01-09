Экс-замгубернатора Сватковский возглавил Фонд капремонта Московской области Политика

Дмитрий Сватковский назначен и.о. гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Московской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Сватковский работал в правительстве Нижегородской области с 2006 года на посту замглавы региона (в то время губернатором был Валерий Шанцев. – Прим. ред.). В 2018 году он прошёл в Госдуму, выиграв дополнительные выборы. Позже, в 2021 году, олимпийский чемпион по пятиборью возглавил "СКА-Арену" в Санкт-Петербурге, но через два года покинул должность руководителя. Теперь Сватковский продолжит свою карьеру в сфере ЖКХ.