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Политика

Экс-замгубернатора Сватковский возглавил Фонд капремонта Московской области

16 января 2025 19:36  [48] Политика

Дмитрий Сватковский назначен и.о. гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Московской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации. 

Сватковский работал в правительстве Нижегородской области с 2006 года на посту замглавы региона (в то время губернатором был Валерий Шанцев. – Прим. ред.). В 2018 году он прошёл в Госдуму, выиграв дополнительные выборы. Позже, в 2021 году, олимпийский чемпион по пятиборью возглавил "СКА-Арену" в Санкт-Петербурге, но через два года покинул должность руководителя. Теперь Сватковский продолжит свою карьеру в сфере ЖКХ.

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Теги:
Дмитрий Сватковский капремонт Назначения
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