Власти пообещали построить новую школу на 530 мест в Верхних Печерах Общество

Власти пообещали построить новую школу на 530 мест в Верхних Печерах

Жители микрорайона Верхние Печёры вновь выразили недовольство из-за нехватки школ. Многие дети вынуждены учиться во вторую смену, так как учебных заведений в районе не хватает.

Одна из местных жительниц рассказала, что её сын на протяжении пяти лет посещал школу №103 во вторую смену, а её младшая дочь, сейчас учащаяся во втором классе, скорее всего, столкнётся с той же проблемой.

Женщина также отметила, что строительство пристроя к уже переполненной школе её не радует. По её мнению, этого не хватит для решения проблемы, а район потеряет ещё одну зелёную зону, которых и так мало. Она подчеркнула, что при активной застройке микрорайона многоэтажными домами образовательные учреждения должны находиться в шаговой доступности.

На обращение жителей отреагировали в региональном министерстве образования. Там сообщили, что планируется строительство новой школы на 530 мест рядом с домом №11 на улице Верхнепечерской. Однако сроки реализации проекта пока не называются.

При этом место, выбранное под строительство, представляет собой небольшой зелёный участок между многоэтажками и частными домами, всего в 150 метрах от "Школы 800". По словам местных жителей, разместить там полноценное учебное заведение проблематично.

Ранее сообщалось, что "Школа 800" вошла в число лучших образовательных брендов России.