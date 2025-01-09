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Общество

Управляющего на зарплату в 220 тысяч рублей ищут в Нижнем Новгороде

18 января 2025 16:13  [127] Общество

В Нижнем Новгороде ищут руководителя дополнительного офиса банка, который будет получать до 220 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, эксперты провели анализ требований работодателей и ожидания соискателей на позицию руководителя дополнительного офиса банка в январе текущего года.

Таким образом, исследование показало, что самый большой доход могут получить кандидаты с опытом работы на руководящих должностях более трёх лет,  а также с опытом организации работы дополнительного офиса банка с нуля. Кроме того, наличие дополнительного образования в сфере продаж станет дополнительным преимуществом.

Также дополнительные баллы при приёме на работу могут получить кандидаты со своей клиентской базой.

Отмечается, что чаще всего на должность руководителя дополнительного офиса банка претендуют мужчины в возрасте около 40 лет. Число таких резюме составляют 55% от общего количества откликов. 52% соискателей не имеют работы на момент размещения резюме, но обычно работали на последнем месте около четырёх лет. И лишь 19% соискателей готовы к переезду.

Ранее сообщалось, что в 2025 году зарплаты сотрудников администрации и думы Нижнего Новгорода вырастут на 11,7%.

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Теги:
Зарплата Трудоустройство
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