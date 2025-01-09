Жильцам дома в Богородске разрешили забрать вещи и документы из своих квартир Общество

Фото: tg-канал главы Богородска Алексея Короткова

Жители посёлка Огарёво, где произошел взрыв бытового газа, забирают из своих квартир документы и необходимые вещи.

Кадрами с места события поделился в своём Telegram-канале глава Богородского округа Алексей Коротков.

Все действия проходят под контролем сотрудников МЧС. Кроме того, Алексей Коротков сообщил, специалисты проводят работу по оценке последствий, в результате чего будет ясно пригоден ли дом для проживания.

Также, глава Богородска пообещал обсудить с жителями все вопросы, оказать им необходимую поддержку и предложить им варианты временного размещения.

Напомним, взрыв газа произошел в двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске вечером 17 января. По официальной информации, после взрыва загорелась крыша дома. Также обрушилась межквартирная перегородка.

В результате ЧП пострадала пожилая женщина. В общей сложности из горящего здания были спасены семь человек. На месте работали более 70 специалистов и 24 единицы техники.

Место происшествия посетили Богородский прокурор Константин Ларюшин и глава Богородского района Алексей Коротков. Место происшествия находится под контролем правоохранительных органов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.