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Происшествия

Огромная пробка образовалась из-за ДТП около "Дубков" в Нижнем Новгороде

20 января 2025 08:04  [182] Происшествия

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде утром 20 января.

По данным Telegram-канала "Мой Нижний Новгород", около парка "Дубки" столкнулись два авто. Одна машина повисла на разделителе, вторая отлетела в правую полосу.

Заторы образовались в обоих направлениях.

Отметим, что в целом дорожная ситуация к этому часу оценивается в 7 баллов.

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Теги:
ДТП пробки
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