Огромная пробка образовалась из-за ДТП около "Дубков" в Нижнем Новгороде

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Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде утром 20 января.
По данным Telegram-канала "Мой Нижний Новгород", около парка "Дубки" столкнулись два авто. Одна машина повисла на разделителе, вторая отлетела в правую полосу.
Заторы образовались в обоих направлениях.
Отметим, что в целом дорожная ситуация к этому часу оценивается в 7 баллов.
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