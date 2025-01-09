Огромная пробка образовалась из-за ДТП около "Дубков" в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде утром 20 января.

По данным Telegram-канала "Мой Нижний Новгород", около парка "Дубки" столкнулись два авто. Одна машина повисла на разделителе, вторая отлетела в правую полосу.

Заторы образовались в обоих направлениях.

Отметим, что в целом дорожная ситуация к этому часу оценивается в 7 баллов.