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Общество

Проект школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу

21 января 2025 08:00  [8] Общество

Проект строительства начальной школы в Арзамасе Нижегородской области не прошел госэкспертизу.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГИС ЕГРЗ, отрицательное заключение было выдано Государственным автономным учреждением Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Проект, выполненный по заказу Арзамасского МКУ "Стройгород", был разработан компаниями ООО "Проектриск", ООО "Истоки" и ООО "Инжкомпроект".

Отметим, что школу на 360 мест планировалось построить на улице Свободы.

Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.

 

 

 


 

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Теги:
Арзамас Строительство Школы
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