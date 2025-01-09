Проект школы в Арзамасе не прошел госэкспертизу

Проект строительства начальной школы в Арзамасе Нижегородской области не прошел госэкспертизу.
Согласно информации, опубликованной на сайте ГИС ЕГРЗ, отрицательное заключение было выдано Государственным автономным учреждением Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
Проект, выполненный по заказу Арзамасского МКУ "Стройгород", был разработан компаниями ООО "Проектриск", ООО "Истоки" и ООО "Инжкомпроект".
Отметим, что школу на 360 мест планировалось построить на улице Свободы.
Ранее региональный минобр назвал сроки строительства школы и детсада в деревне Крутая.
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