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Происшествия

Гибель малыша после визита к врачу в Балахне закончилась проверкой СК

20 января 2025 20:18  [118] Происшествия

Фото: pixabay.com

В Балахне произошла трагедия: новорожденный мальчик скончался сразу после визита к врачу. Как сообщают пользователи соцсетей, мать малыша пришла на прием к педиатру, который осмотрел ребенка и отпустил его домой. Однако через короткое время малышу стало плохо, и женщина вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.

По словам главного редактора медицинского портала «Стационар-пресс» Алексея Никонова, одной из возможных причин трагедии может быть синдром внезапной младенческой смерти. Этот синдром вызывает необъяснимую смерть, при которой не выявляются инфекции или другие заболевания.

"На основании имеющейся информации, предвестников трагедии в этом случае не было, и с высокой вероятностью можно предположить внезапную смерть", — отметил Никонов.

Тем не менее, официальные заключения врачей еще не предоставлены. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось о малыше весом 630 г, который выжил после сложнейшей операции на сердце в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дети СК РФ Смертность
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