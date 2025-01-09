История с квартирой многодетного нижегородца закончилась уголовным делом Общество

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту возможного нарушения жилищных прав многодетной семьи из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Отец семерых детей приобрел квартиру несколько лет назад, однако теперь, из-за долгов предыдущего владельца, семья рискует потерять собственность.

В настоящее время следственные органы СК России по Нижегородской области проводят проверку по факту мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Глава СК России поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе расследования и установленных фактах.

Напомним, что недавно к Бастрыкину обратилась сирота из Нижнего Новгорода. Она пожаловалась на проблемы с жильем.