Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции

Фото:
В 2024 году россияне вновь стали лидерами по числу покупок недвижимости в Турции. Об этом сообщает телеканал "360".
При этом, согласно данным Бюро статистики Турции (TUIK), количество сделок с участием граждан РФ сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.
Так, за 2024 год россияне приобрели 4867 объектов недвижимости в Турции. Затем следуют иранцы с 2166 объектами и украинцы с 1631 объектом. В 2023 году граждане России приобрели более 10,5 тысяч объектов, также заняв первое место среди иностранных покупателей.
В целом, в 2024 году иностранные граждане заключили 23,7 тысячи сделок с недвижимостью в Турции. Особенно популярными среди иностранцев остаются Стамбул, Анталья и Мерсин, где сейчас ведётся строительство атомной электростанции "Аккую".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+