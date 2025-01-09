Россияне возглавили список иностранцев-покупателей недвижимости в Турции Общество

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В 2024 году россияне вновь стали лидерами по числу покупок недвижимости в Турции. Об этом сообщает телеканал "360".

При этом, согласно данным Бюро статистики Турции (TUIK), количество сделок с участием граждан РФ сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Так, за 2024 год россияне приобрели 4867 объектов недвижимости в Турции. Затем следуют иранцы с 2166 объектами и украинцы с 1631 объектом. В 2023 году граждане России приобрели более 10,5 тысяч объектов, также заняв первое место среди иностранных покупателей.

В целом, в 2024 году иностранные граждане заключили 23,7 тысячи сделок с недвижимостью в Турции. Особенно популярными среди иностранцев остаются Стамбул, Анталья и Мерсин, где сейчас ведётся строительство атомной электростанции "Аккую".