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Происшествия

СК завершил расследование дела о коррупции на Княгининской фабрике и в МО РФ

21 января 2025 16:00  [139] Происшествия

СК завершил расследование дела о коррупции в Минобороне РФ и АО "Княгининской швейной фабрике", сообщает "НТА-Приволжье".

По имеющейся информации, ведомство провело все необходимые следственные действия по уголовному делу, фигурантами которого являются бывший начальник вещевого управления Министерства обороны РФ Владимир Демчик и гендиректор АО "Княгининская швейная фабрика" Александр Свистунов.

В 2017 году между предприятием и Минобороны было заключено более 20 госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд армии. Общая сумма контрактов составила более 500 млн рублей. По данным, полученным от органов правопорядка, в это время Владимир Демчик получил от Александра Свистунова значительную сумму в качестве вознаграждения за содействие в приёмке товара.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Взятки Минобороны СК РФ
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