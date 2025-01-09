СК завершил расследование дела о коррупции на Княгининской фабрике и в МО РФ Происшествия

СК завершил расследование дела о коррупции в Минобороне РФ и АО "Княгининской швейной фабрике", сообщает "НТА-Приволжье".

По имеющейся информации, ведомство провело все необходимые следственные действия по уголовному делу, фигурантами которого являются бывший начальник вещевого управления Министерства обороны РФ Владимир Демчик и гендиректор АО "Княгининская швейная фабрика" Александр Свистунов.

В 2017 году между предприятием и Минобороны было заключено более 20 госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд армии. Общая сумма контрактов составила более 500 млн рублей. По данным, полученным от органов правопорядка, в это время Владимир Демчик получил от Александра Свистунова значительную сумму в качестве вознаграждения за содействие в приёмке товара.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника Ростехнадзора осудят за взятки на 15 млн в Нижнем Новгороде.