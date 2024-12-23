Житель Выксы обвиняется в коммерческом подкупе сотрудника металлургического завода Происшествия

В Выксе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который представляет интересы фирмы по поставке компрессионного оборудования.

Как сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Нижегородской области, по версии следствия, в декабре этого года мужчина незаконно передал в качестве взятки представителю металлургического завода часть денежного вознаграждения от суммы 1 млн 390 тысяч рублей в размере 500 тысяч рублей. За это представитель завода должен был подписать акт приёмки продукции по качеству, поставленной по договору поставки членами комиссии и руководителем организации.

Следователи СК совместно с полицейскими выявили и пресекли противоправные действия мужчины.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку.