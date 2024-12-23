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Происшествия

Житель Выксы обвиняется в коммерческом подкупе сотрудника металлургического завода

26 декабря 2024 14:28  [135] Происшествия

В Выксе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который представляет интересы фирмы по поставке компрессионного оборудования.

Как сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Нижегородской области, по версии следствия, в декабре этого года мужчина незаконно передал в качестве взятки представителю металлургического завода часть денежного вознаграждения от суммы 1 млн 390 тысяч рублей в размере 500 тысяч рублей. За это представитель завода должен был подписать акт приёмки продукции по качеству, поставленной по договору поставки членами комиссии и руководителем организации.

Следователи СК совместно с полицейскими выявили и пресекли противоправные действия мужчины.  

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, которые установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку.

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Теги:
Взятки Уголовное дело
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