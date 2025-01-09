Участнику украинского нацбата вынесли приговор в Нижнем Новгороде Происшествия

Нижегородский районный суд вынес приговор в отношении уроженца Арзамаса Сергея Ганина, обвиненного в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Согласно информации, в 2014-2015 годах Ганин воевал против ополченцев Донбасса в составе запрещенного в РФ "Добровольческого украинского корпуса".

Причем одним из основных доказательств его участия в украинском нацбате стала видеозапись "Он уходил из-под Иловайска", на котором свидетели обвинения узнали Ганина. Кроме того, со слов свидетелей, подсудимый рассказывал им об участии в боевых действиях и собирался снова ехать воевать на Украину в 2023 году против российской армии.

Ганин и его адвокаты настаивали, что у него было алиби: весь инкриминируемый период подсудимый работал на стройках в Нижнем Новгороде и Москве, находился под надзором за предыдущую судимость и по его истечении съездил отдохнуть в Абхазию.

Ганин подчеркнул, что события преступления нет, а доказательства обвинения сфальсифицированы. В результате суд приговорил Сергея Ганина к 9 годам колонии общего режима.

Напомним, ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины.