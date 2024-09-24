Суд приговорил обвиняемого в покушении на Захара Прилепина к пожизненному сроку Общество

Фото: пресс-служба СУ СКР РФ

Суд вынес приговор обвиняемому в покушении на нижегородского писателя, подполковника Росгвардии, заместителя командира полка "Оплот" Захара Прилепина. Об этом сообщает СУ СКР по РФ.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прошел на Украине диверсионную подготовку, а затем прибыл в Россию по украинскому паспорту, чтобы по заданию Службы безопасности Украины совершить покушение на писателя Захара Прилепина. В течение длительного времени Пермяков следил за потерпевшим, тщательно изучая маршрут его передвижения. Его соучастники предоставили ему подложные документы на имя гражданина Казахстана, по которым он собирался покинуть Россию после совершения преступления.

От куратора Пермяков получил информацию о местонахождении тайника с двумя противотанковыми минами и другими компонентами, из которых он собрал два самодельных дистанционных взрывных устройства. Пермяков установил их на проселочной дороге в поселке Пионерский в Нижегородской области по маршруту следования потерпевшего, и когда автомобиль Прилепина двигался по заминированному участку дороги, он привел в действие взрывные устройства.

В результате покушения Захар Прилепин получил травмы и был госпитализирован. Сопровождавший его водитель и личный охранник Александр Шубин погиб.

"В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность Пермякова к преступлению. Сам он также полностью признал вину", - говорится в сообщении.

Следствием установлен и соучастник этого преступления, который объявлен в розыск.

Суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Напомним, нижегородский писатель Захар Прилепин получил орден Мужества.