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Общество

Нижегородский опыт по переселению граждан из западных стран представили на Всемирном Русском соборе

27 ноября 2024 19:04  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева представила опыт Нижегородской области по переселению граждан из недружественных стран на XXVI Всемирном Русском народном соборе "Русский мир: внешние и внутренние вызовы" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра, в последнее время наблюдается тенденция, связанная с переездом в Нижегородскую область граждан Германии, Франции, Швейцарии, Канады, США, Австралии.

"Примером успешной интеграции иностранцев в жизнь региона уже стали семьи Кирш и Голембиевски из Германии, Фейнстра из Канады и Ван Стинберген из Австралии. Приток талантливых инженеров, IT-специалистов, врачей, фермеров, выбирающих Нижегородскую область для жизни и работы, создал настоящий феномен в деле переселения иностранных граждан. Работа, которая проводится в регионе, уже получила высокую оценку МИД России", - отметила Ольга Гусева.

По распоряжению главы региона Глеба Никитина в регионе начала работу специализированная иммиграционная автономная некоммерческая организация "Областное кадровое агентство", которая помогает переселенцам с оформлением необходимых документов, поиском места для проживания в Нижегородской области, трудоустройством.

"Благодаря этой работе нам удается добиться видимых результатов. В настоящее время заявки на переезд в Нижегородскую область подало около 150 иностранных семей, и мы оказываем им всевозможное содействие. В планах – внесение изменений в законодательство на федеральном уровне. Мы уже представили Сергею Лаврову наши предложения", - добавила Ольга Гусева.

Напомним, вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области.

Также ранее сообщалось, что строительство первого русско-немецкого поселения "RuDe" началось в Богородском районе в августе 2023 года.

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Теги:
Международное сотрудничество Переселение
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