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Происшествия

Трое нижегородцев предстанут перед судом за массовую драку на Почаинской

23 января 2025 07:43  [113] Происшествия

Три нижегородца, среди которых оказался несовершеннолетний, предстоят перед судом по обвинению в хулиганстве, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Напомним, что инцидент произошел в августе прошлого года на улице Почаинской в Нижнем Новгороде. Трое мужчин, ранее не знакомых с потерпевшим, напали на него, нанеся многочисленные телесные повреждения. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство, совершенное группой лиц.

После завершения расследования, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. В ходе расследования было установлено, что это не единичный случай нападений на одиноких мужчин в центре города. В данном случае нападение на мужчину, который только что покинул кафе, было пресечено двумя поварами заведения. Пострадавший получил серьезные травмы, включая повреждения почки и утрату трех зубов. Нападавшие были задержаны.

Сообщалось, что 22 января начался суд на экс-сотрудницей дзержинского завода имени Свердлова, обвиняемой во взятничестве.

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Теги:
Преступления Суд
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