Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 января 2025 11:29  [121] Бюджетникам в Кстовском районе повысили зарплату на 11,7%
23 января 2025 15:33  [261] Инвестпроекты по использованию ОКН на Стрелке в Нижнем Новгороде находятся на обсуждении
23 января 2025 14:18  [294] Доход самозанятых увеличился в Нижегородской области на 64%
23 января 2025 13:42  [280] Нижегородцы хотят зарабатывать не менее 64 тысяч рублей в месяц
23 января 2025 12:00  [286] Чуть более 1 млн рублей стоит самая дешевая квартира Нижнего Новгорода
23 января 2025 10:00  [358] Профессии таксистов и курьеров могут исчезнуть в Нижегородской области
23 января 2025 08:22  [815] Нижегородским бюджетникам повысят зарплату на 4,5% с января 2025 года
23 января 2025 07:18  [1234] Чиновница назвала смешными зарплаты рядовых сотрудников мэрии Нижнего Новгорода
22 января 2025 18:38  [397] Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры
22 января 2025 18:34  [233] Четыре нижегородских предприятия участвуют в международной выставке Ruplastica на льготных условиях
Экономика

Бюджетникам в Кстовском районе повысили зарплату на 11,7%

24 января 2025 11:29  [121] Экономика

Фото: администрация Кстовского муниципалитета

Администрация Кстовского муниципального округа Нижегородской области повысила зарплату муниципальным сотрудникам бюджетной сферы на 11,7%. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Соответствующее постановление подписал глава местного самоуправления Кстовского округа Иван Уланов 23 января.

"Заработную плату повысили сотрудникам бюджетного сектора экономики Кстовского округа, на которых не распространяются указы президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты гордумы поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова.

Также ранее сообщалось, что зарплаты чиновников в Нижнем Новгороде вырастут на 11,7%.

Напомним, что чиновница назвала смешными зарплаты рядовых работников нижегородской мэрии.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Кстовский муниципалитет чиновники
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2025 13:42  [280] Нижегородцы хотят зарабатывать не менее 64 тысяч рублей в месяц
23 января 2025 07:18  [1234] Чиновница назвала смешными зарплаты рядовых сотрудников мэрии Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph