Бюджетникам в Кстовском районе повысили зарплату на 11,7% Экономика

Фото: администрация Кстовского муниципалитета

Администрация Кстовского муниципального округа Нижегородской области повысила зарплату муниципальным сотрудникам бюджетной сферы на 11,7%. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Соответствующее постановление подписал глава местного самоуправления Кстовского округа Иван Уланов 23 января.

"Заработную плату повысили сотрудникам бюджетного сектора экономики Кстовского округа, на которых не распространяются указы президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты гордумы поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова.

Также ранее сообщалось, что зарплаты чиновников в Нижнем Новгороде вырастут на 11,7%.

Напомним, что чиновница назвала смешными зарплаты рядовых работников нижегородской мэрии.