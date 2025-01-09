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Экономика

Чиновница назвала смешными зарплаты рядовых сотрудников мэрии Нижнего Новгорода

23 января 2025 07:18  [44] Экономика

Фото: Александр Воложанин

После недавнего повышения на 11,7% зарплаты сотрудников администрации Нижнего Новгорода остаются низкими, что вызвало критику со стороны депутатов. Вопрос о размере окладов обсуждался на заседании постоянной комиссии по бюджету гордумы, председателем которой является Марк Фельдман, передает "Ъ-Приволжье".

Как сообщил Фельдман, несмотря на повышение, оклад рядового сотрудника мэрии составит лишь 9,8 тысячи рублей, что значительно ниже прожиточного минимума, который для трудоспособных граждан составляет 18,2 тысячи рублей.

Елена Крутова, исполняющая обязанности директора департамента кадровой политики, пояснила, что реальные доходы сотрудников выше за счет различных надбавок, включая доплаты за условия труда, выслугу лет и классный чин. Также она отметила, что все специалисты переведены на должности не ниже главного специалиста, с окладом 18,3 тысячи рублей после индексации. Однако она признала, что в целом уровень зарплат остается неудовлетворительным, добавив, что это «смешно, как мало».

Кроме того, Крутова сообщила, что начинающий консультант, только что окончивший вуз, может рассчитывать на зарплату около 30-32 тысячи рублей «на руки». 

Фельдман поднял вопрос о необходимости проведения анализа зарплат сотрудников мэрии по сравнению с другими городами-миллионниками. Руководитель юридического управления гордумы Ирина Маслова подтвердила, что такой анализ еще не проводился, но он может быть инициирован в будущем.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Зарплата чиновники
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