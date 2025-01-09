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Культура и отдых

Нижегородский планетарий будет выпускать сувениры под собственной торговой маркой

27 января 2025 12:38  [101] Культура и отдых

Нижегородский планетарий будет выпускать сувениры под собственной торговой маркой. О своих планах в Нижегородском планетарии имени Г. А. Гречко рассказали  "ИА "НТА-Приволжье".

После завершения прошлогодней реконструкции в учреждении намерены обновить репертуар. Также в этом году планируется разработать бренд планетария. На его основе будет создаваться сувенирная продукция с космической тематикой. Как сообщил собеседник агентства, будет расширено количество фильмов 3D-формата, которые транслируются "в куполе".

Напомним, реконструкция планетария имени Гречко в Нижнем Новгороде завершилась в мае 2024 года. Летом он работал в тестовом режиме, а с сентября программы начали работать в штатном режиме.

В планетарии было организовано выставочное пространство с уникальными экспонатами. Также теперь куполом обсерватории можно управлять с помощью телефона. Программное обеспечение для него было разработано в России.

Ранее сообщалось, что уникальный метеорит Чинге появился в Нижегородском планетарии.

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Теги:
Планетарий
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