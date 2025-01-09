Суд вернул Александра Глушкова в колонию Происшествия

Фото: скриншот видео “Кстати”

Бывший глава администрации Балахнинского района и экс-депутат нижегородского Законодательного собрания Александр Глушков снова отправлен в колонию строгого режима. Как сообщили в программе “Кстати…“ (16+), облсуд удовлетворил протест прокуратуры, которая оспорила перевод Глушкова в колонию-поселение.

Напомним, в 2021 году Балахнинский городской суд вынес приговор Александру Глушкову и его брату Владимиру по обвинению в мошенничестве. В рамках уголовного дела были также осуждены юрист Анна Игнашева, предприниматель Владимир Прядилов, директор муниципального учреждения Михаил Громов и замглавы администрации Балахнинского района Елена Бутусова. Следствие установило, что фигуранты дела провернули аферу, благодаря которой на месте городской автостанции был незаконно построен торговый центр. Суд постановил изъять этот объект в пользу государства. Глушковы получили 9 и 11 лет колонии соответственно.

В 2024 году Александр Глушков был переведен со строгого режима в колонию-поселение. Это решение, принятое судом Лукояновского района по рекомендации администрации колонии, где он отбывал наказание, давало осужденному возможность бывать на свободе. Однако прокуратура сочла такое послабление необоснованным и подала апелляцию.

Нижегородский областной суд поддержал доводы надзорного ведомства и постановил вернуть Глушкова в колонию строгого режима.