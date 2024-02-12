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Общество

Учёные МГУ начали исследование территории шламонакопителя "Чёрная дыра"

27 февраля 2024 10:53  [135] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории объекта накопленного экологического вреда "Чёрная дыра" в Дзержинске стартовали научно-исследовательские работы по оценке объёмов и свойств отходов на шламонакопителе. Их проводят специалисты МГУ им. Ломоносова.

Как пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области, экспертов от научного сообщества привлекли, поскольку стандартные методы инженерных изысканий здесь применить невозможно.

Академик Степан Калмыков отметил, что "Чёрная дыра" - один из наиболее сложных по составу и свойствам объектов накопленного экологического вреда в федеральном реестре: состав меняется и по глубине озера, и в зависимости от сезона. Перед учёными стоит задача установить детальный состав отходов, чтобы впоследствии выбрать наиболее приемлемую технологию переработки отходов и рекультивации территории.

Мероприятия по ликвидации шламонакопителя "Чёрная дыра" организованы в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" и стартовали в 2018 году. В программу ликвидации также вошли также шламонакопитель "Белое море" и полигон ТБО "Игумново", работы на которых уже завершены.

В 2019-2020 годы было обезврежено порядка 10,1 тысячи кубометров отходов - это чуть более половины от проектного объёма. Но объект оказался самым сложным, а также были выявлены дополнительные объёмы пастообразных отходов - и работы в установленный срок не завершились.

Подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации, договор с ним был расторгнут. 

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал, что региональное правительство разработало план дальнейшей ликвидации "Чёрная дыры", сейчас определяется новый проектировщик объекта. Ликвидацию будут проводить в рамках федерального проекта "Генеральная уборка".

В настоящее время уже подготовлена сметная документация и техзадание на выполнение комплексных инженерных изысканий. Комплексные инженерные изыскания и корректировка проектной документации будут продолжены после получения заключения по результатам научного исследования физико-химических и химических свойств отходов.

Напомним, что в ноябре 2022 года года руководители подрядчика ликвидации "Чёрной дыры" были заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Они обвиняются в хищении более 385 млн рублей.

Ликвидировать объекте планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены. 

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Теги:
Дзержинск Отходы Экология
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