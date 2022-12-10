Дополнительные средства могут быть выделены на ликвидацию "Черной дыры" в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные средства могут быть выделены на ликвидацию "Черной дыры" в Дзержинске. Об этом председатель комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов сообщил в ходе интернет-конференции на сайте НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, в ходе работ по ликвидации объекта был выявлен скрытый дополнительный объем отходов.

Так, физико-химический состав отходов "Черной дыры" и их свойства отличились от первоначального технического задания, в связи с чем сроки завершения работ пришлось перенести.

Также из-за увеличения объемов работ необходимо проведение дополнительной экологический экспертизы, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств для ликвидации объекта.

Напомним, ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены.

В 2020 году Счетная Палата РФ выявила ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.

В 2021 году подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации.

В ноябре текущего года руководители подрядчика ликвидации были заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Они обвиняются в хищении более 385 млн рублей.