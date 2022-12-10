Нацпроекты — людям
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2022 14:12  [34] Дополнительные средства могут быть выделены на ликвидацию "Черной дыры" в Дзержинске
14 декабря 2022 14:04  [54] "Выкса-фестиваль" в 2023 году пройдет с 23 июня по 2 июля
14 декабря 2022 13:53  [93] "Горьковская ярмарка" откроется 23 декабря на двух площадках Нижнего Новгорода
14 декабря 2022 13:24  [180] Антибиотики обнаружены в куриных яйцах на территории Нижегородской области
14 декабря 2022 12:32  [110] Мининский университет подготовил новую концепцию по преподаванию физики в школах Совету ректоров ПФО
14 декабря 2022 12:20  [112] Подготовительный этап рекультивации свалки на улице Заовражной стартовал в Нижнем Новгороде
14 декабря 2022 12:02  [114] Более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году
14 декабря 2022 11:56  [103] Шестьдесят территорий было благоустроено в 2022 году в Нижнем Новгороде по федеральному проекту
14 декабря 2022 11:39  [135] Девять детских садов построили в Нижнем Новгороде в 2022 году
14 декабря 2022 11:30  [690] Две новые дороги свяжут три жилых комплекса в Нижнем Новгороде в 2023-2024 годах
Общество

Дополнительные средства могут быть выделены на ликвидацию "Черной дыры" в Дзержинске

14 декабря 2022 14:12  [34] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные средства могут быть выделены на ликвидацию "Черной дыры" в Дзержинске. Об этом председатель комитета по экологии Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов сообщил в ходе интернет-конференции на сайте НИА "Нижний Новгород".

Согласно информации, в ходе работ по ликвидации объекта был выявлен скрытый дополнительный объем отходов.

Так, физико-химический состав отходов "Черной дыры" и их свойства отличились от первоначального технического задания, в связи с чем сроки завершения работ пришлось перенести.

Также из-за увеличения объемов работ необходимо проведение дополнительной экологический экспертизы, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств для ликвидации объекта.

Напомним, ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года, однако эти работы до сих пор не завершены. 

В 2020 году Счетная Палата РФ выявила ряд недоработок в ликвидации свалки промышленных отходов "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" на территории Дзержинска.

В 2021 году подрядчик был оштрафован за нарушение проектной документации.

В ноябре текущего года руководители подрядчика ликвидации были заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Они обвиняются в хищении более 385 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph