Тысячи нижегородских детей-сирот пройдут диспансеризацию в 2025 году Общество

В 2025 году планируется проведение диспансеризации для 6 544 детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

По его словам, профилактическое обследование затронет не только детей, находящихся в специализированных учреждениях, но и тех, кто воспитывается в приемных и патронатных семьях.

Организация таких медицинских осмотров осуществляется облминздравом на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что в 2024 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли порядка 930 тысяч жителей региона.