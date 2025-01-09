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Происшествия

Нижегородец зарезал знакомого в подвале на улице Невзоровых

31 января 2025 13:49  [91] Происшествия

Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в убийстве своего знакомого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники полиции получили сигнал о том, что из подвала многоквартирного дома по улице Невзоровых ощущается неприятный запах. Стражи порядка, прибыв на место, обнаружили в подвале труп 40-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено дело.

Сыщики оперативно выявили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления: им оказался 34-летний местный житель.

В полиции полагают, что между фигурантами в подвальном помещении произошла ссора, в результате которой подозреваемый выхватил нож и нанес им несколько ударов потерпевшему. Впоследствии преступник спрятал труп и скрылся.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Уреня, зарубившего топором двух мужчин, отправили в СИЗО.

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Теги:
МВД Убийство Уголовное дело
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