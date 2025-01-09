Жителя Уреня, зарубившего топором двух мужчин, отправили в СИЗО Происшествия

Фото: стоп-кадр СУ СК России по Нижегородской области

Жителя Уреня, зарубившего топором двух мужчин, отправили в СИЗО.

Напомним, преступление было совершено 28 января в Урене в доме на Индустриальной улице. 31-летний мужчина ударил двух местных жителей топором по голове. Оба потерпевших в результате получили смертельные травмы и скончались на месте. Подозреваемого поймали по горячим следам.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, суд удовлетворил ходатайство следователя. В отношении подозреваемого в совершении преступления избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Павлова получил 7 лет за убийство знакомого.