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Происшествия

Жителя Уреня, зарубившего топором двух мужчин, отправили в СИЗО

30 января 2025 15:14  [51] Происшествия

Фото: стоп-кадр СУ СК России по Нижегородской области

Жителя Уреня, зарубившего топором двух мужчин, отправили в СИЗО. 

Напомним, преступление было совершено 28 января в Урене в доме на Индустриальной улице. 31-летний мужчина ударил двух местных жителей топором по голове. Оба потерпевших в результате получили смертельные травмы и скончались на месте. Подозреваемого поймали по горячим следам.

Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, суд удовлетворил ходатайство следователя. В отношении подозреваемого в совершении преступления избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Павлова получил 7 лет за убийство знакомого.

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Теги:
Убийство Уголовное дело
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