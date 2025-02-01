Нижегородца будут судить за попытку убийства двух человек Происшествия

Нижегородца будут судить за попытку убийства двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным следствия, преступление произошло в квартире дома на проспекте Героев в Нижнем Новгороде. Фигурант, находясь в компании двух знакомых мужчин, во время ссоры ранил их ножом.

Потерпевших с травмами госпитализировали и своевременно оказали медпомощь, поэтому они остались в живых.

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу, в отношении фигуранта расследуется дело о покушении на убийство двух лиц. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль историю с дракой в нижегородском автобусе.