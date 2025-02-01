Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 февраля 2025 19:00  [40] Нижегородца будут судить за попытку убийства двух человек
04 февраля 2025 17:10  [221] Бастрыкин взял на контроль историю с дракой в нижегородском автобусе
04 февраля 2025 16:04  [176] Бастрыкин заинтересовался делом нижегородского развратника 
04 февраля 2025 14:47  [194] Работник сорвался с высоты на Автозаводской ТЭЦ и получил переломы
04 февраля 2025 14:16  [228] 14-летняя нижегородка наврала о бомбе в магазине ради эксперимента
04 февраля 2025 12:49  [264] Нижегородец лишился почти 16 тысяч рублей при покупке щенка
04 февраля 2025 10:00  [266] Афера в мессенджере отправила нижегородку в колонию на 6 лет
04 февраля 2025 09:49  [253] Телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде
04 февраля 2025 08:31  [240] Суд наказал нижегородцев за подпольный игорный бизнес
04 февраля 2025 08:00  [299] Глава СК затребовал доклад о поножовщине в Нижегородской области
Происшествия

Нижегородца будут судить за попытку убийства двух человек

04 февраля 2025 19:00  [40] Происшествия

Нижегородца будут судить за попытку убийства двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным следствия, преступление произошло в квартире дома на проспекте Героев в Нижнем Новгороде. Фигурант, находясь в компании двух знакомых мужчин, во время ссоры ранил их ножом.

Потерпевших с травмами госпитализировали и своевременно оказали медпомощь, поэтому они остались в живых.

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу, в отношении фигуранта расследуется дело о покушении на убийство двух лиц. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль историю с дракой в нижегородском автобусе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Преступления Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2025 14:16  [228] 14-летняя нижегородка наврала о бомбе в магазине ради эксперимента
04 февраля 2025 10:00  [266] Афера в мессенджере отправила нижегородку в колонию на 6 лет
30 января 2025 08:11  [452] Житель Павлова получил 7 лет за убийство знакомого
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph