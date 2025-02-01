Жительница Кстова получила 4 года за убийство новорожденной дочери Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Кстове вынесли приговор молодой женщине, признанной виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Суд назначил ей четыре года колонии-поселения, сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что 2 апреля 2024 года обвиняемая родила ребенка в квартире на улице 3 микрорайон. Осознавая, что девочка родилась живой, женщина решила скрыть факт родов и умышленно перекрыла ребенку дыхательные пути. В результате младенец скончался. Труп она спрятала за стиральной машинкой в ванной комнате.

Следователи СК собрали достаточную доказательную базу, подтвердившую вину обвиняемой. Суд признал ее виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Теперь осужденная отправится в колонию-поселение, где проведет ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что глава семьи зверски убил жену и новорожденную дочку. Как выяснили журналисты, он был игроманом.