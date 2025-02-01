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Общество

12 иностранных семей прибыли в Нижегородскую область в 2024 году

06 февраля 2025 10:16  [108] Общество

В 2024 году 12 иностранных семей из стран Запада прибыли в Нижегородскую область. 

Как рассказал в своих соцсетях глава региона Глеб Никитин, область стала одной из первых в России, где вопросы переезда семей из западных стран получили живой отклик и системную поддержку. В частности, в регионе был запущен пилотный проект по сопровождению переселенцев, при поддержке Агентства стратегических инициатив и МВД.

Губернатор отметил, что в Нижегородскую область переехали около 50 человек, все они разделяют традиционные ценности россиян, готовы воспитывать своих детей по нормам и правилам российского общества.

Особенности процесса переезда иностранцев Глеб Никитин обсудил на рабочей группе при МИД России вместе со своими коллегами. Стороны договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов иностранных граждан, в том числе, оказывать поддержку при оформлении документов, в преодолении языковых барьеров и др.

Ожидается, что соответствующие изменения в законодательство вскоре сформируют и представят на рассмотрение главе МИД Сергею Лаврову.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Юрий Арсентьев побывали в гостях у основателей русско-немецкого поселка Ремо и Биргит Кирш.

 

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество МИД
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