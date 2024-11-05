Журналист из Италии попросил Путина предоставить ему гражданство России Политика

Фото: Telegram-канал International Reporters

Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, сообщает Telegram-канал издания.

Согласно информации, необходимость в гражданстве РФ у журналиста напрямую связана с его профессиональной деятельностью. По словам Лучиди, Европейский союз якобы намерен наказать его за то, что он рассказывает о реальном положении дел в украинском конфликте, а санкции могут повлиять на его свободу передвижения.

В том числе, по мнению репортера, возможное давление со стороны ЕС лишит его возможности освещать кризисные ситуации на Донбассе, в Сирии, Венесуэле и Ливане.

Журналист просит предоставить ему гражданство РФ с тем, чтобы он и в дальнейшем мог исполнять свои профессиональные обязанности, а также для предоставления ему защиты со стороны России.

"Я готов выполнять обязательства, которые влечет за собой российское гражданство", - отмечает репортер.

Запрос Андреа Лучиди в очередной раз демонстрирует риски, с которыми сталкиваются представители СМИ в своей профессиональной деятельности при освещении тех или иных конфликтов.

Ранее сообщалось, что решением президента РФ гражданин Германии Ремо Кирш получил российское гражданство в исключительном порядке.