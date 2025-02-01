Старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей Общество

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Администрация Нижнего Новгорода определила подрядчика, который выполнит работы по сносу дома №1 по улице 2-й Оранжерейной в Советском районе.

Как сообщается на портале госзакупок, победитель электронных торгов предложил свои услуги за 1 млн 156 тыс. рублей при начальной цене 2 млн 246 тыс. рублей. В итоговом протоколе отмечено, что текущее снижение составило 48,5%.

Напомним, что в 2025 году в Нижнем Новгороде запланирован снос более 20 ветхих домов, дом №1 по 2-й Оранжерейной включен в данный перечень. Также сообщалось, что дом на улице Давыдова в Нижнем Новгороде изымают под снос.