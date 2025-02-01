Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2025 12:06  [16] 25 школьников из Ветлужского округа освоят первую профессию в рамках проекта "Путь в медицину"
06 февраля 2025 11:35  [82] Полезные функции Samsung S24, о которых вы могли не знать
06 февраля 2025 11:24  [169] Арестованный экс-сенатор Савельев обжалует запрет на регистрацию имущества
06 февраля 2025 11:16  [107] Старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей
06 февраля 2025 10:55  [106] Военный самолет времен ВОВ обнаружен в Нижегородской области
06 февраля 2025 10:16  [169] 12 иностранных семей прибыли в Нижегородскую область в 2024 году
06 февраля 2025 09:46  [155] Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля
06 февраля 2025 09:37  [202] Пешеходный мост через Почаинский овраг будет установлен до конца 2025 года
06 февраля 2025 09:08  [138] Общее число обращений в фонд "Защитники Отечества" за время его работы превысило 2 млн
06 февраля 2025 08:57  [193] Вязниковскую улицу в Нижнем Новгороде частично закроют до 25 февраля
Общество

Старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей

06 февраля 2025 11:16  [107] Общество

Фото: "Яндекс.Карты"

Администрация Нижнего Новгорода определила подрядчика, который выполнит работы по сносу дома №1 по улице 2-й Оранжерейной в Советском районе.

Как сообщается на портале госзакупок, победитель электронных торгов предложил свои услуги за 1 млн 156 тыс. рублей при начальной цене 2 млн 246 тыс. рублей. В итоговом протоколе отмечено, что текущее снижение составило 48,5%.

Напомним, что в 2025 году в Нижнем Новгороде запланирован снос более 20 ветхих домов, дом №1 по 2-й Оранжерейной включен в данный перечень. Также сообщалось, что дом на улице Давыдова в Нижнем Новгороде изымают под снос.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Советский район
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 14:43  [495] Многоквартирный дом на Агрономической улице снесут за 2 млн рублей
29 января 2025 09:00  [579] Четыре аварийных дома снесут в Советском районе за 10 млн рублей
28 января 2025 13:00  [434] Еще один ветхий дом снесут на улице Беломорской в Сормове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph