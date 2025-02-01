Многодетной семье погорельцев из Арзамаса окажут матпомощь Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Многодетной семье, пострадавшей от пожара в доме на улице Октябрьской в Арзамасе, будет оказана материальная помощь. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Как следует из ответа на запрос, семье предложили временное жилье - две соседние комнаты в общежитии. Кроме того, власти готовы предоставить погорельцам необходимую мебель для обустройства спальных и учебных мест.

Ранее сообщалось, что телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде.