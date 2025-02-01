Многодетной семье погорельцев из Арзамаса окажут матпомощь

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Многодетной семье, пострадавшей от пожара в доме на улице Октябрьской в Арзамасе, будет оказана материальная помощь. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.
Как следует из ответа на запрос, семье предложили временное жилье - две соседние комнаты в общежитии. Кроме того, власти готовы предоставить погорельцам необходимую мебель для обустройства спальных и учебных мест.
Ранее сообщалось, что телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде.
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