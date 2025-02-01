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Общество

Многодетной семье погорельцев из Арзамаса окажут матпомощь

05 февраля 2025 18:45  [83] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Многодетной семье, пострадавшей от пожара в доме на улице Октябрьской в Арзамасе, будет оказана материальная помощь. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Как следует из ответа на запрос, семье предложили временное жилье - две соседние комнаты в общежитии. Кроме того, власти готовы предоставить погорельцам необходимую мебель для обустройства спальных и учебных мест.

Ранее сообщалось, что телефон школьника задымился прямо на уроке в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Арзамас Выплаты Пожар
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