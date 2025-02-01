Роспотребнадзор выявил опасную молочку в Нижегородской области Общество

Около 4,5 тысячи проверок молочной продукции провели в 2024 году сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области.

Как сообщается на сайте ведомства, во время проверок специалисты исследовали соответствие продукции санитарным, физико-химическим и микробиологическим нормам.

По результатам проверок 2,2% образцов не соответствовали микробиологическим нормам, а 2,6% — физико-химическим. Однако все образцы прошли проверку на соответствие санитарно-химическим нормам. Вредных веществ, таких как ГМО или радиоактивные элементы, обнаружено не было.

Между тем, во время проверок были обнаружены нарушения в сфере технического регулирования. В частности, выявлены случаи несоблюдения условий хранения и сроков годности молочных продуктов, а также факты продажи товаров, не соответствующих техническим регламентам. Такая продукция была изъята из продажи. Лица, виновные в выявленных нарушениях, понесли административную ответственность.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о риске отравления роллами.