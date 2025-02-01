Нижегородцы требуют закупить автобусы для маршрута А-82

Около тысячи горожан подписали петицию на имя мэрии Нижнего Новгорода с просьбой закупить автобусы для маршрута А-82. Об этом сообщается в соцсети "ВКонтакте" к комментариям с ситуацией вокруг А-82.
Так, нижегородцы из микрорайона 40 лет Победы и ТИЗ "Надежда" в Щербинках жалуются на плохое транспортное обслуживание. По словам жителей этого микрорайона, маршрут А-31 теперь ездит на автовокзал, а микрорайон обслуживает А-82. Горожане жалуются, что интервалы между рейсами на этом маршруте очень длинные и доходят до часа.
Администрацию просят обратить внимание на ситуацию и увеличить число автобусов на маршруте А-82, закупив дополнительный подвижной состав.
Ранее нижегородцы пожаловались на работу маршрута А-86.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+