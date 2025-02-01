Трамваи в Нижнем Новгороде попали под обстрел Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород с огоньком"

Неизвестные обстреляли трамваи в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в социальных сетях накануне вечером.

По данным очевидцев, инцидент произошел на перегоне Комарова - Глеба Успенского. Отмечается, что под обстрел попали два трамвайных вагона. Судя по размещенным в сети фотографиям, стекла разбились в дребезги.

НИА "Нижний Новгород" направил запрос в ЦРТС и полицию, чтобы узнать подробности.

Напомним, 6 февраля на Ошарской улице областного центра столкнулись два трамвая. Необычное ДТП попало на видео.