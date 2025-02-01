Трамваи в Нижнем Новгороде попали под обстрел

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Неизвестные обстреляли трамваи в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в социальных сетях накануне вечером.
По данным очевидцев, инцидент произошел на перегоне Комарова - Глеба Успенского. Отмечается, что под обстрел попали два трамвайных вагона. Судя по размещенным в сети фотографиям, стекла разбились в дребезги.
НИА "Нижний Новгород" направил запрос в ЦРТС и полицию, чтобы узнать подробности.
Напомним, 6 февраля на Ошарской улице областного центра столкнулись два трамвая. Необычное ДТП попало на видео.
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