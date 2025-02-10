Нижегородская детская сборная по хоккею с мячом ищет деньги для поездки в Красноярск Спорт

Родители юных хоккеистов просят нижегородское минспорта выделить средства для поездки на соревнования в Красноярск. Данная ситуация получила свою огласку в соцсетях. В частности, родители 13-летних спортсменов пожаловались на дорогие билеты в Сибирь.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве спорта Нижегородской области, сегодня, 11 февраля, запланирована встреча министра Дмитрия Кабайло с тренером команды и представителями профильной спортивной федерации по вопросу командирования спортсменов, отобравшихся на финальные этапы "Плетёного мяча". Встреча, по данным корреспондента НИА "Нижний Новгород", уже началась.

Также в ведомстве рассказали, что командирование членов сборной команды Нижегородской области на официальные физкультурно-спортивные соревнования осуществляется на основании письма-ходатайства профильной спортивной федерации в региональное министерство спорта.

В январе 2025 года за счёт средств областного бюджета спортсмены федерации хоккея с мячом Нижегородской области были командированы на четыре предварительных этапа Всероссийских соревнований "Плетеный мяч" - в Киров, Сыктывкар, Архангельск и Казань.

Письмо от федерации на командирование данных спортсменов на финальные соревнования в Красноярск 19-27 марта поступило на официальную почту министерства спорта региона 6 февраля 2025 года и в данный момент находится на рассмотрении.

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